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Çinli kadının öldürüldüğü olayda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu cinayetinde ifadeler ortaya çıktı. Aracı kullandığı belirlenen Yunuscan T., savcılıktaki ifadesinde, kendisini şoför olarak kiralayan kişinin, Çinli kadını valize, valizi de bagaja koyduğunu söyledi. Olayla ilgili keşif ve kaza anı görüntüleri de ortaya çıkmıştı

çinli kadının ölümü
HABERTURK.COM

İstanbul'da kaybolduktan sonra öldürüldüğü belirlenen Çinli Lisha Yu cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden Yunuscan T.'nin savcılıktaki ifadesine Habertürk ulaştı.

"KAZA YAPTIK"

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre emniyette sağlıklı ifade vermediğini anlatan Yunuscan T. savcılıkta tercüman eşliğinde ifade verdi. İfadesinde, "Ben araba kiralama temin etme ve şoförlük yapma gibi işler ile uğraşıyorum. Olay tarihlerinde Abdülselam isimli bir kişi alacağı olduğunu söyledi. Ve bu alacağını almak için araç temini ve şoförlük yapmak için bana teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Bu kişi ile birlikte tarif ettiği yere gittik. Daha sonra maktulün aracı ile kazaya karıştık, kazadan sonra Abdülselam isimli kişi önemli bir şey olmadığını, kaza olayı ile kendisinin ilgileneceğini söyledi. Benim de gidebileceğimi söyledi. Ben de oradan ayrılıp eve gittim" dedi.

"KADINI VALİZE, VALİZİ DE BAGAJA KOYDU"

Bir süre sonra Abdülselam adlı kişinin evine geldiğini anlatan Yunuscan T. şunları anlattı:

"Abdülselam eve gelip kaza olayına karıştığımız Çinli kadınla sorun çıktığını söyledi. Kadının, kendisini Çin Konsolosluğu'na şikayet etmekle tehdit ettiğini, şikayetinden vazgeçirmeye çalıştığını ve bu kadını bir süre alıkoyduğunu anlattı. Sonra da bu amaçla kendisini Bilecik'e götürüp götürmeyeceğimi sordu. Bu kişi Bilecik'te 1.5 sene kadar çalışmış, bu nedenle oraları çok iyi biliyordu. Birlikte araçla Bilecik'e doğru yola çıktık. Abdulselam, bayanı bir valize ve valizi de aracın bagajına koymuştu."

"KADINI GÖMDÜ"

Bilecik'e vardıklarında namaz için aracı durduklarını anlatan Yunuscan T., "Ben namaz kıldım. sonra aracın başına döndüğümde, Abdülselam bayanın öldüğünü, nefes almadığını bana söyledi. Ben de panikledim ve korktum. Ancak Abdülselam, kadını orada bulunan bir çiftliğe gömmeyi teklif etti. Ben bunu kabul etmedim. Ancak kendisi 'Kabul etmezsen başın belaya girer' diyerek beni tehdit etti. O nedenle ses etmedim. Abdülselam her şeyi kendisinin halledeceğini söyledi. Bana tarif ettiği yere gittik. Kendisi bir çukur kazdı ve Çinli kadını buraya gömdü" ifadelerini kullandı.

İŞADAMI: "OLAYLA İLGİM YOK"

Cesedin bulunduğu çiftliğin sahibi Uygur Türkü işadamı Abudlgaffar T., savcılıktaki ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia etti. Abdulgaffar T. ifadesinde "Ben maktulün ölümü ile ilgili konuyu üç gün önce öğrendim. Olayla hiç bir ilgim irtibatım yoktur. Benim Ankara'da ofisim vardır. İşlerim gereği perşembe ve cuma günleri Ankara'ya gidiyorum" dedi.

Olayla ilgili şüphelilerin Lisha Yu'nun iş yeri civarında keşif yaptıkları ve kaza anı görüntüleri ortaya çıkmıştı. 4 kişinin tutuklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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