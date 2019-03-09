Ankara'nın Mamak ilçesinde, eve davet ettikleri 4 lise öğrencisine cinsel istismarda bulundukları öne sürülen kadın ile kocası, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, vinç operatörü T.K. ile karısı H.K., otostop çeken 4 lise öğrencisini otomobile aldı. Yaşları 14 ve 15 olan erkek öğrencileri, "derslerinde yardımcı olma" bahanesiyle eve götüren T.K. ve H.K. evde öğrencilere yemek ikram etti.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ AİLESİNE ANLATTI

AA'da yer alan habere göre yemeğin ardından çift, öğrencilere cinsel istismarda bulunurken T.K., bu anları cep telefonuyla kaydetti. Olay, öğrencilerden birinin yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Ailelerin şikâyeti üzerine harekete geçen Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.K. ile karısı H.K.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜLER TELEFONUNDA ÇIKTI

T.K.'nin telefonunda yapılan incelemede öğrencilerin H.K. ile görüntüleri bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede olayı kabul eden T.K. ile eşi H.K, "nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.