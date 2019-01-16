Polis kaldığı otele baskın düzenledi

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Caner Aktan'ın haberine göre olay 24 Temmuz 2018 tarihinde Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde meydana geldi. 20 yaşındaki A.U. Alikahya Mahallesi'ndeki durakta otobüsten inerek evine gitmek için yürüyordu. İddialara göre 28 yaşındaki Polonya vatandaşı Lukasz Majchrowski, A.U.'yu takip etmeye başladı. Polonyalı zanlı, dar bir sokakta A.U.'ya yönelik cinsel saldırıda bulundu ve darp etti. Ardından olay yerinden kaçarak kaldığı otele gitti.
POLİS OTELE BASKIN DÜZENLENDİ
Başına aldığı darbeyle yaralanan A.U. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki kameraları inceleyen polis, zanlının kaldığı oteli tespit etti. Otele yapılan baskında bir otomobil fabrikasının kurulumu nedeniyle Kocaeli'ye geldikleri belirlenen 15 Polonya vatandaşı teşhis için emniyete götürüldü. Görgü tanıkları Lukasz Majchrowski'yi teşhis etti. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli cinsel saldırı ve yaralama suçlamalarıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.
TERCÜMAN ARACILIĞIYLA İFADE VERDİ
Tercüman aracılığıyla savunma yapan Lukasz Majchrowski, "Ben evliyim. Bir çocuğum var. Eşim ve çocuğum Polonya'da. Buraya otomobil montajcısı olarak 26 Mayıs 2018'de geldim. Olayın yaşandığı gün 2 bardak alkol içtim. Daha sonra kaldığım otele gittim. Sonra bir ara markete gitmek için otelden çıktım. Market kapalı olunca otele geri döndüm. Daha sonra polisler beni karakola götürdü. Olayı orada öğrendim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
"ARKAMDAN SARILDI"
Cinsel saldırıya uğradığını öne süren A.U. ise olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Eve gitmek için durakta otobüsten indim. Eve doğru yürüyordum. Takip edildiğimi fark ettim. Ara sokağa girdiğimde arkamdan bana sarıldı. Beni yere yatırmaya çalıştı. Ben tek elimle yüzüne vurdum. Daha sonra kaldırım kenarından aldığı parke taşıyla yüzüme vurdu. Kanlar içinde kaldığımı görünce de kaçtı."
TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI
Mahkeme heyeti, sanık Lukasz Majchrowski'nin Interpol'den kimlik bilgilerinin istenmesi, tanıkların dinlenmesi ve A.U.'nun yüzündeki darp izleri için Adli Tıp Kurumu raporunun hazırlanması için duruşmayı erteledi. Majchrowski'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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