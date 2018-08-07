Cinsel saldırıdan sonra Felicia Keathley obez oldu! Şimdi ise onu görenler tanıyamıyor...
07.08.2018 - 15:34 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Kilo verme yolculuğunun ardındaki duygusal hikayeyi paylaşan Felicia Keathley, yıllar önce cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Yıllarca yaşadıklarını bir sır gibi saklayan Keathley, sürekli yemek yemeye başladı. 136 kilo ağırlığına kadar ulaşan Felicia Keathley, geçen yıl mayıs ayında hayatını değiştirme kararı aldı. İşe öncelikle kilo vererek başlayan genç kadın, "Kilomun üstesinden geldim ama aslında mental sorunlarımın üstesinden geldim" dedi
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Bir kadın, kilo verme yolculuğunun ardındaki duygusal hikayeyi paylaştı.
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California'da yaşayan 22 yaşındaki Felicia Keathley, son 14 ayda yaklaşık 60 kilo verdi.
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Geçen yıl mayıs ayında kilo vermeye başlayan Keathley, 136 kilo ağırlığındaydı, şimdi ise 76 kilo ve inanılmaz görüntüsüyle hiç olmadığı kadar mutlu...
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Lisede cinsel tacize uğrayan Felicia Keathley, yaşadıklarını yıllarca bir sır gibi sakladı.
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Yaşadıklarının stresi yüzünden kendisini yemek yemeye vurduğunu açıklayan Keathley, "Cinsel saldırıyı bir sır olarak saklamamda yiyecekler bana yardımcı oldu. Yemek yiyerek stresimi daha da derinlere itiyordum. Yiyeceklerin konforuyla sorunu maskeliyordum ama aşırı kilolu ve mutsuz olmaktan bıktım. Artık bu durumun hayatımı kontrol etmemesi gerektiğini düşündüm. Böylece kilo verme serüvenim başladı" dedi.
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136 kilo ağırlığına kadar ulaşan Felicia Keathley, geçen yıl aldığı kararla zayıflamaya başladı.
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Keathley, "Kilomun üstesinden geldim ama aslında mental sorunlarımın üstesinden geldim" ifadesinde bulundu.
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