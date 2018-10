Çizimlere dönüşen Tinder hikayeleri: 'Ne kadar özgürleştirici bir şey'

Indu Harikumar'ın çizimi

Sanatçı ve tasarımcı Indu Harikumar, memleketi Hindistan'da çöpçatanlık uygulaması Tinder'ı kullananların tecrübelerini ve hikayelerini çizimlerine yansıtıyor.

Indu Harikumar, #100IndianTinderTales (100 Tinder Hint Masalı) adıyla başlattığı projesi sayesinde, insanların zamanla kendisiyle en mahrem anılarını ve tecrübelerini paylaştığını vurguluyor.

Harikumar'un bazı tasarımları, Almanya'daki Kunsthalle Bremen Müzesi'nde "Aşk Nedir?" adıyla sergilenmeye başladı.

Sergi, 27 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek.

Harikumar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanat eğitimi aldığı sırada Tinder'ı kullanmaya başladığını söylüyor.

35 yaşındayken ilişkisinin daha yeni bittiği sırada Rus ev arkadaşının, "Avrupalı bir sevgili bulmalısın" sözleri üzerine uygulamaya giriş yapmış.

Sanatçı, uygulamanın hem Viyana'da yaşayan yereller ile tanışmak için iyi bir fırsat olduğunu hem de "kahverengi" cildi nedeniyle uygulamada popüler olduğunu anlatıyor.

İlk çizim kendi tecrübesinden

Viyana'da yaşadığı 3 ay boyunca kendisine güveninin yerine geldiğini ve Hindistan'a döndükten sonra uygulamayı burada da denemeye karar verdiğini söylüyor.

Ancak Hindistan'da "egzotik bir yabancı" olmadığını, eşleşmediği erkeklerin kendisini Facebook'ta bulduğunu belirtiyor.

Hindistan'da daha farklı bir Tinder tecrübesi yaşaması üzerine, çizimlere dönüştürmek amacıyla insanların Tinder üzerinden yaşadıklarını kendisine anlatmalarını talep etmiş.

Projenin adına #100IndianTinderTales ismini koymuş, ancak insanların yabancı birine mahrem anılarını anlatmaya çekineceğini düşünmüş.

İlk çizimini ise kendi yaşadığı bir eşleşme ile ilgili olarak yapmış.

Tinder'da eşleştiği bir adam, "Tükürmek mi yutmak mı?" diye sormuş. Harikumar, tükürmek yanıtını verince adam, "Eğer karaktersiz bir kadın olarak anılmak istemiyorsan Tinder böyle sorulara yanıt verilecek bir yer değil" demiş.

Harikumar da adamı sola kaydırıp alttaki çizimi yapmış.

Kaygı ve utanç

Harikumar, zamanla dünyanın dört bir yanında yaşayan Hintlerin kendisiyle hikayelerini paylaşmaya başladığını söylüyor.

Bu paylaşımların sonunda online flört dünyasının göründüğü kadar basit olmadığını anlamış.

Kendi yaş grubundaki kentli kadınların kaygı ve utanç gibi duygularla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade ediyor.

"Ailem ve arkadaşlarım benimle ilgili ne düşünür?", "Bir sürtük gibi mi davranıyorum?" ya da "Boşanmadım ama çocuğuma ne olacak?" gibi sorularla mücadele ettiklerini söylüyor.

Daha genç insanlar arasında ise sıkıldıkları ya da yeni şeyler tecrübe etmek için Tinder'ı kullananlar olduğunu söylüyor.

Uygulamadaki bazı ilişkiler gerçek hayatta karşılaşmalara dönüşmese de bunların önemli olduklarını, önceden kararlaştırılmış evliliklerden önce ilişkileri anlamak için bir yöntem olduğunu keşfetmiş.

Harikumar, böylece herkes için cep telefonlarının çok mahrem bir yere dönüştüğünü, eğlenmek, onaylanmak ve bağ kurmak için önyargısız bir platform olduğunu belirtiyor.

Kod aracılığıyla 'Seni seviyorum' demek

Harikumar, Kalküta'da yaşayan genç bir kadının yıllar boyunca uzun boylu olması yüzünden sevgili bulamadığını, ancak Tinder sayesinde çok mutlu olduğu bir ilişkiye başladığını anlatıyor.

Tinder üzerinden sevgili bulan eşcinsel bir erkek ise Harikumar'a hikayesini şöyle anlatmış:

"Diğer insanlar arasında birbirimize 'Seni seviyorum' diyemiyorduk, o yüzden bir kod geliştirdik. Bir masa ya da zemin üzerinde We Will Rock You şarkısının ritmini uyguluyorduk, bu bizim önemli bir ses oldu."

Tavsiyeler paylaşılıyor

Harikumar, özellikle memleketi Hindistan'da birçok kadının "iradesi olmayan bir seks objesi" olarak görüldüğünü söylüyor.

Hintlerin seks hakkında çok kapalı olduğunu söyleyen Harikumar, bu yüzden kadınların seks hakkında kendisine açılarak mahrem anılarını paylaşmasının çok cesaretlendici olduğunu belirtiyor.

Harikumar, bir kadının kendisine, "tamamen yabancı biriyle sadece cinsellik amacıyla bir gece geçirmesinin ne kadar özgürleştirici bir şey olduğunu" anlattığını söylüyor.

Bazı kadınların ise Tinder buluşmaları öncesinde birbirleriyle tavsiyeler paylaştıklarını söylüyor.

Mesela toplum tarafından tabu olarak görülen regl sırasında sevişmenin bir kadın tarafından, "Koyu bir havlu koyun ve yatağa girin. Bunu yapabilirsiniz" tavsiyesiyle cesaretlendirildiğini söylüyor.

Harikumar, "ruh ikizini" bulmanın hala en çok rastlanılan amaç olmasına rağmen kadınların artık Tinder'ı sadece aşkı bulmak için değil kendilerini keşfetmek için kullandıklarını söylüyor.

#100IndianTinderTales projesinin kadınların cinsellik ve aşk üzerine konuştukları bir platform haline geldiğini vurguluyor.

Kadınların utanmadan ve sıkılmadan kendi bedenleri ve zihinleri ile ilgili, cinselliğinin farkında olan bireyler olarak paylaştıkları hikayelerin #BenDe denilen bir topluluk yaratılmasını sağladığını vurguluyor.

