Cızlama Geleneksel Türk mutfağında en çok yapılan ve beğenilen bir lezzettir. Tuzlu ve tatlı olarak yapılabilir. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan cızlamayı yapmaya başlayalım.

Cızlama malzemeler:

2 su bardağı süt

2 yumurta

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz(tepeleme)

1 çay kaşığı kabartma tozu (tepeleme)

Cızlama tarifinin yapılışı: