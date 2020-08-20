Cızlama Geleneksel Türk mutfağında en çok yapılan ve beğenilen bir lezzettir. Tuzlu ve tatlı olarak yapılabilir. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan cızlamayı yapmaya başlayalım.
Cızlama malzemeler:
- 2 su bardağı süt
- 2 yumurta
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz(tepeleme)
- 1 çay kaşığı kabartma tozu (tepeleme)
Cızlama tarifinin yapılışı:
- Sütü yumurtayı ve tuzuz çırpma teli ile bir güzel çırpıyoruz.
- İçine elenmiş olan unu ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra homojen bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz.
- Bir kepçe yardımı ile az yağlanmış bir tavada altı ve üstü kızarana kadar pişiriyoruz.
- Arzuya göre bu tarif tuz yerine şeker ilave edilerek de yapılabilir.
- Afiyet olsun…
YORUMLAR