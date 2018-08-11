Club America - Monterrey maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Club America, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Monterrey takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:00. 6 puanlı Club America 4. sırada bulunuyor, Monterrey 9 puana sahip ve 3. sırada. Club America, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Monterrey son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 589 kodlu maçı oynayanlar; Club America galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Monterrey galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Club America önceki hafta Santos Laguna mücadelesinde 1-0 kazandı.

Monterrey ise Tigres UANL maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Club America, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Monterrey, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Monterrey, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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