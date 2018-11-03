Club America - Toluca sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Club America, 04 Kasım 2018 Pazar günü Toluca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. 28 puanlı Club America 1. sırada bulunuyor, Toluca 25 puana sahip ve 5. sırada. Club America son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Toluca, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 425 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club America kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Toluca sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Club America önceki hafta Santos Laguna mücadelesinde 1-0 kazandı.

Toluca ise Club Tijuana karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, alan Club America, 14 gol attı ve 4 gol yedi.

Toluca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Toluca, 7 gol atarken 10 gol yedi.

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