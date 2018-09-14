Club Brugge - Lokeren maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Club Brugge, 14 Eylül 2018 Cuma günü Lokeren takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. Club Brugge 16 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Lokeren 4 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lokeren son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 259 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Brugge kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Lokeren sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Club Brugge son haftadaki St Truiden müsabasında 0-1 kazandı.

Lokeren ise Zulte Waregem maçında 0-2 yenildi.

Club Brugge, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 3 gol yedi.

Lokeren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Lokeren, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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