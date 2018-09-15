Club Guarani - Deportivo Santani rakamlar

Club Guarani ve Deportivo Santani, 16 Eylül 2018 Pazar günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:45. Club Guarani 9 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Deportivo Santani 9 puanda ve 9. sırada. Club Guarani son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo Santani, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 538 kodlu maçı oynayanlar; Club Guarani galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Deportivo Santani galibiyet oranı 4.00.

Club Guarani son haftadaki 3 de Febrero müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Santani ise Cerro Porteno karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Club Guarani, 4 gol attı ve 5 gol yedi.

Deportivo Santani, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Santani 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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