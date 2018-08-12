Club Tijuana - Cruz Azul sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura maçında Club Tijuana ile Cruz Azul, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:06. Club Tijuana 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Cruz Azul 9 puanda ve 2. sırada. Club Tijuana son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cruz Azul son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 789. İddaa'da Club Tijuana kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Cruz Azul kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Club Tijuana son hafta oynanan Toluca maçında 3-1 yenildi.

Cruz Azul ise Veracruz maçında 1-0 kazandı.

Club Tijuana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Club Tijuana, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Cruz Azul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruz Azul, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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