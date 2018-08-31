Club Tijuana - Necaxa maçı ne zaman?

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Club Tijuana, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Necaxa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:06. 6 puanlı Club Tijuana 16. sırada bulunuyor, Necaxa 8 puana sahip ve 13. sırada. Club Tijuana, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Necaxa, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da Club Tijuana kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Necaxa kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Club Tijuana son haftadaki Lobos BUAP müsabasında 3-1 kazandı.

Necaxa ise Santos Laguna maçında 1-2 yenildi.

Club Tijuana, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

Necaxa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Necaxa, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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