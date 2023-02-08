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Co hangi element? Co simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tabloda Co sembolü ile gösterilen element kobalttır. Yeryüzünde nadir bulunan elementlerden bir tanesi olan ve doğada serbest bir element olarak bulunmayan kobalt elementi; aynı zamanda insanlık tarihinde ilk keşfedilen metal türlerinden de bir tanesidir.

Co Hangi Element? Co Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
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Yerkabuğunda çok az bir oranda bulunan ve özellikle kesici aletlerin imalatında sıklıkla kullanılan Co hangi elementtir? Co simgesi hangi elementin sembolüdür? İşte, tüm detaylar…

Co Hangi Elementin Sembolüdür?

Co sembolü ile ifade edilen elementi ismi kobalttır. Adı, Almancada “kötü ruh, cin” gibi anlamlara gelen “kobold” kelimesinden türetilen kobalt elementi; 1735 yılında keşfedilmiştir.

Kobalt Elementi Özellikleri

Kobalt elemenin sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özelliklere geçmeden önce, bu elementi tarih boyu kullanımı ve keşfedilmesi hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Kobalt elementinin kullanımı, yapılan arkeolojik kazılar neticesinde günümüzden yaklaşık olarak 5000 sene öncesine tarihlendirilmektedir. Özellikle Çin, Mısır ve Pers İmparatorluğu dönemlerinden günümüze ulaşan kolye, heykelcilik, porselen gibi malzemelerde kobalt elementinin izlerine rastlanmaktadır. 16. yüzyılın başlarında bakır ile sıklıkla karıştırılan kobalt elementinin keşfi ise 1735 yılında gerçekleşmiştir. İsveçli bilim insanı George Brandt yaptığı araştırmalar neticesinde bu elementi keşfetmiştir.

Doğada çok nadir olarak bulunan bu element, çeşitli bileşiklerden elde edilmektedir. Gerek bulunması gerekse de işlenmesi oldukça zor olan kobalt, kükürtlü filiz ve arsenik üzerinde gerçekleştirilen bazı işlemler neticesinde elde edilmektedir. Bunun yanında çinko, demir ve nikel gibi elementlerin madenlerinden de kobalt elementi elde edilebilmektedir.

Maviye kaçan parlak bir renge sahip olan kobalt elementi, sert ve kırılgan bir yapıdadır. Bu fiziksel özellikleri sebebiyle nikel ve demire de benzeyen bu element, havada stabil kalabilen ve sudan da etkilenmeyen bir yapıdadır. Hem sağlam bir yapıda olan hem de paslanmaya karşı oldukça dirençli olan kobalt, bu özellikleri sebebiyle kaplama işlemlerinde de kullanılmaktadır.

Kobalt elementinin kullanım alanları ise rengi ve yapısı sebebiyle farklılık göstermektedir. Kobaltın kullanılması ile oluşturulan birçok alaşım, birden fazla ürünün hammaddesi olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle bataryalar, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve petrol ürünlerinin imalatında kobalt elementinin payı oldukça yüksektir.

Kobalt elementinin en çok kullanıldığı üretim sahası ise mıknatıs ve elektromıknatısların imal edilmesidir. Demir, nikel ve kobalttan elde edilen ve alniko adı verilen alaşım, manyetiklenme özelliğine sahip olduğu için mıknatıs üretiminde kullanılmaktadır.

Kobalt elementinin, sanayinin yanında tıp alanında da kullanıldığı görülmektedir. Parlak ve dayanıklı bir yapıya sahip olan bu elemente, özellikle diş protezlerinin yapımında başvurulmaktadır. Diş protezlerinin yanında, kanser hastalığının tedavisinde de kobalt elementi aktif bir rol oynamaktadır. Özellikle beyin tümörlerinin tedavisinde, kobalt 60 adı verilen izotop, sahip olduğu radyoaktif özellik sebebiyle kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı için de oldukça önemli bir element olan kobalt, b12 vitamininin içinde bulunmaktadır. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına önemli katkılarda bulunan bu elementin, aynı zamanda damar tıkanıklığı ve yüksek tansiyon gibi sağlık problemlerini engellediği de bilinmektedir. Tüm bu faydalarının yanında bu elementin yüksek dozda alınması ise insan için ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

Co Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Co sembolü ile gösterilen kobalt elementi; periyodik tablonun 4. periyodunun 9B grubunda yer almaktadır. Atom numarası 27, atom ağırlığı ise 58.93 olan kobalt elementi bir geçiş metalidir. Oda sıcaklığındaki hali katı olan kobaltın erime noktası 1495, kaynama noktası ise 2927 derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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