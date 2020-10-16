Çoban salata, salata çeşitlerimizden en sık yapılan ve her yemeğin yanına çok yakışan bir lezzettir. Vitamin ve mineral açısından çok zengin olan çoban salatamızı gelin yapmaya başlayalım.

Çoban salata tarifi için gerekli malzemeler:

2 adet soğan

4 adet domates

2 adet ince sivri biber

3 adet salatalık

1 adet limon

Çoban salata tarifinin yapılışı: