Çobançantası otunun faydaları 0:00 / 0:00

Modern tıbbın yetersiz kaldığı her konuda bir şekilde elimizin gittiği bitkisel ürünleri ne kadar tanıyoruz? Kadın hastalıkları konusunda sorunlar yaşayan ve özellikle anne olmak için uğraşan kadınların hayatının bir döneminde muhakkak duyduğu Çobançantası Otu Faydaları hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? Gelin, Çoban Çantası Otu Nedir, Nelere İyi Gelir sorularına birlikte cevap bulalım...

Çoban Çantası Otu Nedir?

Kırsal bölgelerde tarlaların kenarlarında kendi kendine yetişen çobançantası otunun küçük beyaz çiçekleri vardır. Bitkisinin uç bölgesinde yer alan bu küçük beyaz çiçeklerle dikkat çeken çobançantası otu senede 6-7 defa tohum döker. Kuraklığa karşı oldukça dayanıklı bir bitki olan çoban çantası otunun ana vatanı Akdeniz coğrafyasıdır.

Çoban Çantası Otu Nelere İyi Gelir?

Marketlerde pek rastlanmayan ancak hemen hemen her aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz Çoban Çantası Otu Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir çünkü çoban çantası otu özellikle iltihaplı hastalıkların tedavisindeki desteğiyle bilinir. İşte madde madde Çoban Çantası faydaları...

Çobançantası otu özellikle dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için faydalı olan bir bitkidir.

Yüksek ya da düşük tansiyon şikâyetine sahip olanlar için çobançantası otu doğal bir tansiyon dengeleyici görevi görür.

Kadın hastalıklarının tedavisi için sık sık önerilen çobançantası otu adet düzensizliğine iyi geldiği gibi ‌regl döneminde hissedilen ağrıların hafifletilmesinde de etkilidir.

Bağırsak problemleriyle uğraşanların, kabızlık ve hazımsızlıkla başı dertte olanların yardımına da Çobançantası otu koşar. Müshil etkisi ile bilinen çoban çantası bitkisi kabızlıkla ilgili şikâyetleri ortadan kaldırmasıyla ünlüdür.

Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan çoban çantası otu karaciğer gibi önemli organların temizlenmesinde ve düzenli çalışmasında da olumlu etki yaratır.

Çoban Çantası Otu Basura İyi Gelir Mi?

Pek çok kimsenin şikâyetçi olduğu basur hastalığının çözümü de çobançantası otudur. Çobançantası bitkisi, basur problemi yaşayanların ağrılarının azalmasına yardım eder. Çoban çantası otu ve su kullanarak hazırlayacağınız oturma banyosu ile basurun neden olduğu kanamaların azalmasına yardım ettiğini göreceksiniz.

Çobançantası otunun bir diğer faydası da menopoz döneminde kadınlar içindir. Menopoz dönemindeki kadınların hissettiği sıkıntılı ruh halini rahatlatmak için çobançantası çayı tüketilmesi önerilir.

Çoban çantası otundan hazırlanan çayı soğutup gargara yaptığınızda çobançantası bitkisinin diş ağrılarına faydasıyla tanışmış olacaksınız. Diş ve boğaz ağrılarına birebir olan çoban çantası otu aynı zamanda idrar sökücü olarak görev yapar.

Böbreklere olan faydalarıyla da ün yapan çoban çantası otunun kas sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır.

Çobançantası Otu Zararları Nedir?

Bitkisel ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Çobançantası otunun faydalarından bahsedilse de doğru ölçüyle tüketmek oldukça önemlidir.

Kronik hastalığınız varsa alerjik reaksiyonlar ya da olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için çobançantası otu tüketmeden önce bir hekime danışmalısınız.

Çoban Çantası Bitkisi Hamilelikte Tüketilir Mi?

Hamilelikte tüm hormonlar çeşitli değişiklikler yaşayacağından hekimden habersiz bitkisel ürün kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle çoban çantası gibi güçlü bitkisel ürünler kesinlikle hekim onayı olmadan tüketilmemelidir.