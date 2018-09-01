4 | 20

- Fenerbahçe'nin Cocu ile işi çok zor. Türkiye Ligi'ni hiç ama hiç anlayamamış. Bu lig bir orta saha ligidir. İyi bir orta sahan varsa rakiplerine üstünlük sağlarsın. Reyes'i önlibero oynatmak felaket bir tercihti. Yenilgi sadece ama sadece Cocu'ya yazar.