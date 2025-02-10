Çocuğa cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Giriş: 10.02.2025 - 20:57 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:57
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda "Çocuğun cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan A.S. (38/E) adlı şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen A.S. ve tutuklanarak Salihli Cezaevine gönderildi.
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