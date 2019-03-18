Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazım Baymak, çocukların yüzde 10'unda reflü görüldüğünü belirterek, "Reflü olan bir bebekte, öksürük, kusma, kilo alamama, huzursuzluk, kansızlık, ses kısıklığı gibi belirtiler ortaya çıkar" dedi.

Mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlanan reflü, yaşamın ilk üç ayında bebeklerin yarısından fazlasında görülüyor. Dr. Nazım Baymak, reflünün ilk üç ayda görülme oranının yüzde 40 ila 60 iken altı aydan sonra azaldığını belirtti. Dr. Baymak, "Genelde çocuklarda bu hastalığın görülme sıklığı yüzde 10'dur. Reflü olan bir bebekte, öksürük, kusma, kilo alamama, huzursuzluk, kansızlık, ses kısıklığı gibi belirtiler görülür" diye konuştu.

REFLÜ SAĞLIKLI BESLENME İLE ÖNLENEBİLİR

DHA'nın haberine göre; Uz. Dr. Baymak, "Gastroözofageal reflü, fizyolojik ve patolojik olmak üzere ikiye ayrılır. Teşhis genelde öykü ve muayene sonucunda konulur. Çok ciddi durumlarda teşhis, endoskopi, mide sintigrafi, PH probu ve ilaçlı özofagusmide grafiğiyle desteklenir.

Reflü teşhisi konulan hastalarda alınabilecek önlemler ilaç tedavisi, beslenme önerisi ve cerrahi müdahaledir. İlaç tedavisi çocuk uzmanı ve çocuk gastroenteroloji uzmanı tarafından düzenlenmektedir. Reflü hastalığında tedavi hastanın yaşına, yakınma bulgularına ve gelişen komplikasyonlara bağlı olarak başlıca üç basamakta değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Uz. Dr. Nazım Baymak, reflü hastalığında uygulanabilecek tedavi aşamalarını şöyle sıraladı: "Farmakolojik tedavi; antiasitler, motilite düzenleyici araçlar, mukoza koruyucu ajanlar, H2 reseptör antagonistleri ve proton pompa inhibitörlerin kullanılmasıdır. Farmakolojik olmayan tedavi, pozisyon değişikliği, yüksek kalorili formula, besinlerde kıvam artırıcı önlemlerdir. Cerrahi tedavi; cerrahi fundoplikasyon, endoskopik gastrik plikasyon ve gastrostomi ile beslenmedir. Beslenme, öğünlerin sık aralıkla ve az miktarda olacağı şekilde düzenlenmeli."

"KOYU KIVAMLI MAMALAR TERCİH EDİLMELİDİR"

Kusmaların şiddetinin ve solunum sorunlarının önemine de değinen Dr. Nazım Baymak, "Önce ilaç tedavisine, daha sonra nadiren de olsa cerrahi tedaviye başvurulabilir. Çoğu bebekte ilaca gerek kalmadan reflü tedavi edilebilir. Bebekleri beslenme sonrası başı yukarıya gelecek şekilde karın üstü veya sırt üstü yatırabilirsiniz. Mümkün olabildiğinde anne sütünden beslenmeleri gerçekleştirilmelidir. Bebeğini anne sütü ile besleyen annelerin, sigaradan uzak durması gerekmektedir. Bebeğin beslenme sonrası gazının çıkartılması gerekir. Mama kullanımında daha koyu kıvamlı özel mamaların kullanılması çok önemlidir" uyarısında bulundu.