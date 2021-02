"Anne-bebek ilk bir yıl ayrılmamalı”

Bebekler ve uykuyu haberturk.com için değerlendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin ilk bir yıl anne ile bebeğin ayrılmaması gerektiğini belirterek “Çocuk her ağladığında mutlaka yanına gitmek ve sakinleştirmek lazım” dedi.

ÇOCUKLARDA ZEKA

Genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteren zeka, ilerdeki yaşamda başarılı olmanın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla anne babalar da çocuğun fizyolojik ve psikolojik gelişimine paralel olarak zeka gelişimine de katkı sağlamanın yollarını arıyor. Peki zeka nedir, çeşitleri var mıdır? Çocuklarda zeka geliştirilebilir mi, yolları nelerdir? Anne sütü ile zeka arasında nasıl bir bağlantı vardır? Televizyon çocuklarda zeka gelişimini ne yönde etkiliyor?

AŞI VE ÇOCUKLAR

Aşının tarihi kadar eski olan aşı karşıtlığı üzerinden yaşanan tartışmalar son zamanlarda etkinlik, içerik ve yan etkiler başlıklarında yoğunlaşıyor. Çoğu ebeveyn olası riskleri göz ardı edemediğinden çocuklarına aşı yaptırıyor ancak sayısız soru işareti ve kaygı eşliğinde… Peki aşıların içeriğindeki maddeler gerçekten tehlikeli mi? Aşılar hiperaktivite, otizm gibi rahatsızlıklara yol açıyor mu? Aşıların insan ömrünün uzamasındaki rolü ne? Bazı hastalıkları artık hiç duymadığımız halde neden hala aşılarını yaptırıyoruz?

EVDEKİ TEHLİKE

Bebekler ve çocuklar için en korunaklı yer olarak düşünülen evler aslında pek çok tehlikeyi de barındırıyor. Çeşitli yaralanmalara, sakatlıklara, hatta ölüm gibi sonuçlara yol açabilen evlerdeki tehlikeleri, alınacak tedbirlerle önlemek mümkün. Peki evlerde çocukları bekleyen tehlikeler ve riskler nelerdir? Evin hangi odasında hangi tedbirleri almak gerekir? Acil durumlarda yapılması gerekenler nelerdir?

GENETİK HASTALIKLAR

Son zamanlarda özellikle bazı sosyal medya platformlarında düzenlenen yardım kampanyalarıyla gündeme gelen çocuklarda SMA hastalığı ile benzer genetik hastalıkların görülme sıklığı özellikle akraba evlilikleri dolayısıyla artıyor. Ancak hamilelik öncesi ya da sırasında yapılan genetik tarama testleriyle bu hastalıkların erken teşhisi mümkün. Peki SMA nedir, hangi sıklıkta görülmektedir? Aile hangi durumlarda şüphe etmelidir? SMA, otizm, down sendromu gibi genetik hastalıkların tedavisi mümkün müdür, nasıl yapılır?

KIŞ HASTALIKLARI

Çocuklarda oldukça yaygın görülen kış hastalıkları, geçen mart ayından beri ülkemizde hakim olan koronavirüs pandemisi nedeniyle biraz gözden kaçırılmış gibi görünüyor. Nitekim bu süreçte, söz konusu hastalıklar ile koronavirüs belirtileri benzer olduğundan ebeveynler için daha tedirgin edici bir durum söz konusu. Peki çocuklarda en yaygın görülen kış hastalıkları hangileri? Hangi hastalık, hangi belirtiyle kendini gösteriyor? Grip tehlikeli bir hastalık mıdır, tedavisi nasıl yapılmalıdır? Yüksek ateş, kusma, öksürük, ishal ya da kabızlık durumlarında evde nasıl bir tedavi uygulamak doğrudur? Ne zaman bir uzmana danışmak gerekir?

AKDENİZ DİYETİ

Fazla kilo problemi ve obezite günümüzün en önemli sorunlarından biri… Kadın, erkek, genç, yaşlı, hatta çocuklarda bile çok ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Özellikle düzensiz, hızlı ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerle oluşan kilo problemine karşı zaman zaman bazı diyetler gündeme geliyor. Bu diyetler genellikle ‘çok kısa sürede en fazla kilo’ verdirme vaadiyle dönem dönem moda oluyor ve bir uzman eşliğinde yapılmazsa ciddi sağlık problemlerine, hatta ölümlere yol açabiliyor. Peki en sağlıklı diyet hangisi? Zayıflamak uğruna yapılan en önemli hatalar neler? Metabolizmayı hızlandırmanın sağlıklı yolları ne?

KORONADA BABA OLMAK

Korona sürecinde uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde yaşamımızı en fazla etkileyen tedbir evlere kapanma oldu... Hemen hemen her sektörde evden çalışma sistemine geçildi, okulların kapanmasıyla evlerden online eğitim başladı... Dolayısıyla hayatı eve sığdırmak durumunda kaldık... Başlarda belki bu süreç aile bireyleri ile daha fazla bir arada olabilmek adına keyifli idi. Ancak süre uzadıkça, hem artan hastalıklar ve ölüm haberleri, hem de belirsizlik kaygılarımızı artırdı. Ve bu durum aile ilişkilerine de yansıdı. Peki bu süreç ev içi ilişkileri nasıl etkiledi? Babanın aile içindeki rolü ve işlevi değişti mi? Korona sürecinde mahremiyetin korunması nasıl mümkün olur? Evdeki düzenin sağlanması ve kuralların korunması kimin görevi?

KAYGI BOZUKLUĞU

Koronavirüs pandemisi tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği bir süreç. Hiç beklenmeyen bir anda alışkanlıklar, yaşam biçimleri, tehlike tehdit algıları ve en önemlisi de günlük rutinler tamamen değişti... Bu süreçte sosyal mecraların sıklıkla kullanılması, koronavirüs ile ilgili yazılan yazılar, paylaşılan görseller, yalan yanlış bilgiler kişilerin psikolojik olarak da etkilenmesine sebep oluyor. Tüm bunlara eklenen sosyal izolasyon ve kısıtlamalar sadece yetişkinlerin değil çocukların da ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Peki bu süreci çocuklara en uygun şekilde nasıl anlatmak lazım? Korona salgını çocukların ruhsal gelişiminde ne tür etkilere yol açtı? Panik ebeveynler çocukları nasıl etkiledi? Ölüm korkusu çocuklarda ve bebeklerde var mı? Koronavirüs sürecinde evde birlikte keyifli kaliteli zaman geçirmek nasıl mümkün olabilir?

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS

Dünya bir senedir koronavirüs salgınıyla baş etmeye çalışırken, uzmanlar virüsle ilgili pek çok yanlış bilgiye karşı da uyarıyor. Bu süreç özellikle çocuklar açısından bilinmezlerle doluyken aynı zamanda en mağdur kesimlerden biri de yine çocuklar. Çünkü hem okullar kapandığı için evdeler, hem de 65 yaş üstü kesimle birlikte kısıtlamalara maruz kalıyorlar. Peki koronavirüs çocuklarda nasıl seyrediyor? Virüs anne sütünden bebeğe geçiyor mu? Hamilelikte virüse yakalanmak anne ve bebek için ne anlama geliyor? Böyle bir süreçte çocuklarda ateş, ishal ya da öksürük gibi belirtiler meydana gelirse ne yapmak gerekir? Koronavirüse tekrar tekrar yakalanma oranı nedir?

PANDEMİDE BESLENME

Sağlıklı beslenme ve bağışıklığı kuvvetlendirme konusu her türlü hastalığa karşı vücudun en önemli savunma yöntemi, ancak içinde bulunduğumuz pandemi döneminde her zamankinden çok daha fazla revaçta. Hemen her gün beslenme ile ilgili gündeme gelen çeşitli tavsiyeler, kimi zaman da bilgi kirliliği yaratarak kafaların karışmasına neden olabiliyor. Peki bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenmeliyiz? Vitamin ve mineral takviyesi almak doğru mudur? Sağlıklı beslenmede suyun önemi nedir? Ne kadar su içilmesi sağlıklıdır?

HAMİLELİKTE BESLENME

Yaşam boyu devam eden beslenme alışkanlıklarımız ile damak zevkimiz hayatımızın ilk iki yılında belirleniyor. Dolayısıyla 0-2 yaş bebek beslenmesi büyük önem taşıyor. Hatta bir çocuğun hayatında doğru ve sağlıklı beslenmenin temeli, annenin hamile kalmadan önceki döneminde atılıyor. Hamilelik öncesi, hamilelik ve emzirme dönemlerinde nasıl beslenmek gerekiyor? Bebeklerde zeka ve bağışıklığı güçlendirmek için hangi besinlere ağırlık verilmeli? Çocuklarda doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmenin yolları nedir? Sağlıklı beslenmeyle düzelebilen hastalıklar hangileri?

BABANIN ROLÜ

Çocuğun beslenmesi, yetiştirilmesi, büyütülmesi gibi konular genel olarak anne-çocuk ilişkileri üzerinden ele alınıyor ve baba aslında ailenin temel unsuru olmasına rağmen, biraz yardımcı oyuncu gibi algılanıyor. Çocuğa ayrılan sürenin her iki ebeveyn için de çok zorlaştığı modern dünyada babanın çocuğun yaşamındaki hayati rolü ihmal ediliyor. Ancak bunun doğru bir yaklaşım olmadığı baba işlevinin eksikliğinin neden olduğu problemler ortaya çıktığında anlaşılıyor. Peki babanın çocuğun hayatındaki rolü ve önemi nedir? Babanın çocuğun hangi dönemlerinde hangi işlevleri olmalıdır? Baba olmaya hazır olmak ne anlama gelir?

ÇOCUKLARDA REZİLYANS

Çocuklar dünyaya geldiği andan itibaren hep yeni bir şeyler öğrenmek ve hayata adapte olmak durumunda kalıyor ve bu sırada türlü güçlüklerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu bazen okula başlamak ya da yeni bir kardeşin neden olduğu zorluklar olabildiği gibi, bazen de en yakınlarını kaybetmek gibi ağır travmalar olabiliyor. Peki hayatın türlü güçlükleri karşısında esnek ve toparlanabilme becerisine sahip bir çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuklarda rezilyans ne anlama gelmektedir? Çocuklara özgüven, sorumluluk, empati gibi duygular nasıl aşılanır? Tüm aileyi etkileyen problemleri çocuktan gizlemek doğru mu?