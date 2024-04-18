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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukları döven imam görevden alındı

        Çocukları döven imam görevden alındı

        Ağrı'da bir imamın Kur'an kursunda çocukları dövdüğü anlar önce güvenlik kameralarına ardından sosyal medyaya yansıdı. Tepki gören görüntülerin ardından imam görevden alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 20:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 20:27
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        Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kur’an kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam görevden alındı. Sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerin ardından imamın gözaltına alındığı açıklandı.

        Fotoğraf: DHA

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        Diyadin’de bir Kur’an kursunda imamın çocukları tekme tokat dövmesiyle ilgili görüntülerün bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Diyadin Kaymakamlığı inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

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        GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP GÖZALTINA ALINDI

        Kur’an kursundaki güvenlik kamera görüntülerinde şiddet uyguladığı tespit edilen ve ismi açıklanmayan imam, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

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        Ağrı Valiliği’ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamasda, “Bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, ‘İmam çocukları tekme tokat dövdü’ başlıklı haber ile ilgili Valiliğimizce basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur."

        Fotoğraf: DHA

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        "Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen İmam-Hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Fotoğraf: DHA

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        Fotoğraf: DHA

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        Fotoğraf: DHA

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