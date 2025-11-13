Habertürk
        Çocuklarını tek başına büyüttü: John Travolta'nın oğlu artık 14 yaşında

        Çocuklarını tek başına büyüttü: John Travolta'nın oğlu artık 14 yaşında

        Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunu tek başına büyüten John Travolta, artık 14 yaşına gelen oğlunun son halini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:46
        Çocuklarını tek başına büyüttü
        John Travolta, eşi Kelly Preston'ın 2020 yılında henüz 57 yaşındayken kansere yenik düşmesinin ardından, şimdi 25 yaşında olan kızı Ella ve 14 yaşına giren oğlu Benjamin'i tek başına büyüttü.

        71 yaşındaki Hollywood yıldızı, Instagram hesabından oğlu Benjamin ile Norveç'te karlı bir dağ yürüyüşünün tadını çıkarırken çekilmiş görüntüleri paylaştı.

        Oğlunun büyümüş halini gösteren Travolta, "Oğlum Benjamin için hiçbir dağ yeterince yüksek değil. Norveç'ten sevgiler" diye yazdı. Ünlü oyuncu ile oğlu Benjamin'in benzerliği dikkat çekti.

        Benjamin Travolta
        Benjamin Travolta
        Aslında John Travolta ve Kelly Preston'ın bir çocuğu daha vardı. Jett, 2 Ocak 2009'da Bahamalar'daki aile tatili sırasında bir nöbet geçirdi ve küvete kafasını çarparak hayatını kaybetti. Jett, öldüğünde 16 yaşındaydı. Travolta, bu nisan ayında büyük oğlunun 33'üncü doğum gününü Instagram'da şu notla kutladı: Doğum günün kutlu olsun Jett, seni çok özledim! Seni sonsuza dek seveceğim!

        Fotoğrafta Travolta ailesinin kaybettiği oğlu Jett görülüyor
        Fotoğrafta Travolta ailesinin kaybettiği oğlu Jett görülüyor

        Travolta, eşi Kelly Preston'ın meme kanseri teşhisi konduktan iki yıl sonra, Temmuz 2020'de hayatını kaybetmesiyle bir kez daha büyük bir acı yaşadı. John Travolta ve Kelly Preston, tedavi sürecini basın ve kamuoyundan gizli tutmuştu.

        Ella, Kelly Preston ve Benjamin
        Ella, Kelly Preston ve Benjamin

        İki çocuğuyla hayatına devam eden Travolta bir yandan oyunculuk kariyerini de sürdürdü. Ella Travolta da hem John Travolta'nın hem de annesi Kelly Preston'ın izinden giderek oyuncu oldu. John Travolta ve Ella Bleu Travolta, yeni film projesinde birlikte rol alacaklarını geçen ay ilan etti. Aksiyon-gerilim türündeki hayatta kalma filminin adı, 'Black Tides' olarak açıklandı.

        John Travolta ve Kelly Preston
        John Travolta ve Kelly Preston

        Bu, Ella Bleu Travolta'nın John Travolta ile birlikte rol aldığı üçüncü film. Baba - kız, daha önce 2019 yapımı 'The Poison Rose' ve 2009 yapımı 'Old Dogs' filmlerinde birlikte çalışmıştı.

        John Travolta ve kızı Ella
        John Travolta ve kızı Ella
        #John Travolta
        #aile
        #kanser
