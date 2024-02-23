Çoğumuzun yaptığı 11 sağlık hatası!
Çoğumuz, dikkatlerden kaçan bazı sağlık hataları yapıyoruz. Eat this, not that' sağlık sitesi bu hataları içeren bir kontrol listesi yayınladı. İşte pek çok kişinin yaptığı o sağlık hataları...
Çoğumuz, dikkatlerden kaçan bazı sağlık hataları yapıyoruz. Eat this, not that' sağlık sitesi bu sağlık hatalarını içeren bir kontrol listesi yayımladı. İşte pek çok kişinin yaptığı 12 sağlık hatası...
1- Horlamak ve bunu dikkate almamak
Horlama, uyku apnesi denilen tehlikeli bir durumun işareti olabilir. Uyku apnesi sırasında beyniniz sizi uyandırmaz ve bu şekilde bir dakika kadar nefesiniz durabilir. ABD'deki Ulusal Uyku Vakfı'na göre; bu durum yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıklarıyla da ilişkili.
Öneri: Eşiniz size horladığınızı söylüyorsa mutlaka doktora gidin.
2- Sessiz katilleri yok saymak
İnsanların yapabileceği en kötü sağlık hatalarından biri de özellikle yaşlandıkça, rutin bir göz muayenesi yaptırmamasıdır. Optometrist Dr. Mesheca C. Bunyon, "Sessiz katil olarak kabul edilen glokom gibi bazı göz hastalıklarınız olabilir. Eğer gözünüz taranırsa bu durumu önleyebilir veya hastalığı yavaşlatabilirsiniz.
Öneri: Yılda bir kez göz muayenesi yaptırın.
3- Dün gece yeterince uyuyamamış olmak
Yeterince uyuyamamış olmak, ertesi gün kafanızın dağınık olmasına sebep olarak kazalara açık olma riskinizi artırır. Yeterince uyuyamamak kilo alma, diyabet, kanser, kardiyovasküler risk ve depresyonla da ilişkilidir.
Öneri: Ulusal Uyku Vakfı da dahil olmak üzere uzmanlar, her yaştan yetişkinin gece 7 ila 9 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
4- Doktorunuza “İnternette böyle yazıyor!” demek
New York'taki Mount Sinai Hastanesi'ndeki kardiyometabolik hastalıklar biriminin yöneticisi kardiyolog Robert Rosenson, bunu yapılacak en kötü sağlık hatalarından bir tanesi olarak açıklıyor ve ekliyor: "İnternetin kararlarınızı yönlendirmesine izin vermeyin, çünkü doğru bir tanı ve uygun tedavi almanızı geciktirebilir. Kesin tanı için mutlaka doktora gitmelisiniz.
Öneri: Araştırmanızı yapın ancak teşhisi uzmanlara bırakın.
5- İşten sonra soluğu 'fast food'cularda almak
Çok fazla doymuş yağ almak kolesterolünüzü yükseltir ve bu da kalp krizi ve felç riskini artırır. Kırmızı et aynı zamanda kolorektal kanserle (kalın bağırsak kanseri) de ilişkilidir.
Öneri: Haftada en fazla üç orta porsiyon kırmızı et yiyin. Canınız hamburger yemek istiyorsa bunu evde sığır etinden yapabilirsiniz. Patates kızartmasını özlüyorsanız, fırında kendiniz pişirin.
6- Haftada 2.5 saat egzersiz yapmamak
Uzmanların Amerikan Kalp Birliği gibi gruplar tarafından onaylanan haftalık egzersiz kılavuzları, haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz ya da 75 dakika şiddetli egzersiz ve haftada iki kez kas güçlendirme egzersizleri öneriyor.
Öneri: Orta şiddette egzersiz örnekleri: hızlı yürüyüş, dans etme veya bahçecilik; Kuvvetli egzersiz: koşu, yürüyüş veya yüzmedir. 150 dakika yapamayacağınızı düşünüyorsanız bile yine de harekete geçin. Herhangi bir egzersiz miktarı da sağlığınız için önemlidir.
7- Kan basıncını (tansiyon) bilmemek
Kan basıncınız düşündüğünüzden daha yüksek olabilir. 2018'de Amerikan Kalp Birliği, sağlıklı yetişkinler için kan basıncı kurallarını 140/90'dan (65 yaşın altındakiler için 150/80) tüm yetişkinler için 130/80'e düşürdü. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre; bu, 55 yaş üstü erkeklerin yüzde 70 ila 79'unun teknik olarak hipertansiyonu olduğu anlamına geliyor. Yüksek tansiyon zamanla kan damarı duvarlarını zayıflatabilir, felç, kalp krizi ve demans riskini artırabilir.
Öneri: Riski azaltmak için, kan basıncınızı yakın zamanda ve düzenli olarak kontrol ettirin. Kalp sağlığınıza uygun bir diyet uygulayın, kilo verin ve aktif kalın.
8- Göğüs çarpıntısını dikkate almamak!
Son zamanlarda kalbinizin farklı bir şekilde attığını hissediyorsanız, 40 yaşın üzerindeki 4 Amerikalıdan birinin atriyal fibrilasyon olarak bilinen düzensiz kalp atışı olduğunu bilmelisiniz. Harvard Medical School'a göre, atriyal fibrilasyon, kalbin pompalama verimliliğini yüzde 10 ila 30 arasında engelliyor ve kalp yetmezliği ile felce yol açabiliyor.
Öneri: Kalbinizde çarpıntı hissediyorsanız muhakkak bir kardiyologa başvurmalısınız.
9- Bir gün önce yeterince su içmemiş olmak
Çoğu insan suyun sağlığı için gerekli olduğunun farkında olsa da çok az kişi yeterince su tüketiyor. Yeterli su tüketmek, doğru elektrolit dengelerine sahip olmanın yanı sıra boşaltım sistemi sağlığı için de faydalıdır. Ayrıca susuzluğun genellikle açlıkla karıştırıldığı belgelenmiştir, böylece su tüketmemek gereksiz yere yemek yemeye yol açacaktır.
Öneri: Her 24 saatte bir 1,7 litre su (veya 7 bardak) su içirin.
10- Yumurtalık kanseri belirtilerini görmezden gelmek
Yumurtalık kanseri, sessiz katil olarak bilinir çünkü henüz bir rutin tarama testi yapılmamıştır. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, çoğu yumurtalık kanseri menopozdan sonra 63 yaş üstü kadınların yarısından fazlasında gelişir. Bu nedenle olası belirtileri bilmek önemlidir.
Öneri: Eğer şişkinlik, pelvik veya karın ağrısı yaşıyorsanız ya da yemek yerken çabucak tam olarak doyduğunuzu hissederseniz doktorunuza danışın. Ailede yumurtalık kanseri öyküsü varsa, bunu da doktorunuza söyleyin.
11- Haftasonu planını iptal etmek
Sosyal yükümlülükleri atlayıp, evde kalıp film seyretmek çok iyi hissettirse de bu durum kalbiniz için kötü. Heart (kalp) dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; yalnızlık ve sosyal izolasyon kişinin kalp krizi geçirme riskini artırabilir. Sosyal ilişkilerinin zayıf olduğunu bildiren kişiler, sağlam arkadaşlıkları olanlara göre yüzde 29 daha yüksek koroner hastalık riskine ve yüzde 32 daha yüksek inme riskine sahip. Araştırmacılar yalnızlığın kalp hastalığı için bir risk faktörü olan kronik stresi artırdığına inanıyor.
Öneri: Spor salonuna gitmeyi, hobiler geliştirmeyi, birtakım dersler almayı, arkadaşlarınızla ya da ailenizle görüşmek rutininizin bir parçası olsun. Sosyal olarak yalıtılmış veya depresyonda hissediyorsanız, en iyi hareket tarzınızın ne olduğu yönünde doktorunuzla konuşun. Konuşma terapisinden de yararlanabilirsiniz.