Türk sinemasının son zamanlardaki en sevilen çalışmalarından biri olan Çok Uzak Fazla Yakın filmi, bu akşam izleyici ile buluşuyor. Dram ve romantizm türündeki filmle ilgili merak edilenleri derledik...
ÇOK UZAK FAZLA YAKIN OYUNCULARI
Oyuncular : Burcu Biricik, Özgün Çoban, Servet Pandur, Kaan Yılmaz, Metin Coşkun
ÇOK UZAK FAZLA YAKIN KONUSU
Büyük bir aşk hikayesini konu alan film “Çok Uzak Fazla Yakın” bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor. İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları büyük bir aşkı inişleri ve çıkışları ile ele alan, seyirciyi derin duygulara sürükleyecek olan bu filmi sakın kaçırmayın...
YORUMLAR