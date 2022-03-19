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Çöl güzeli olarak adlandırılan Deraver Kalesi 12 yüzyıldır ayakta

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan 260 odaya sahip Deraver Kalesi, 'çöl güzeli' olarak da biliniyor

Çöl güzeli olarak adlandırılan Deraver Kalesi 12 yüzyıldır ayakta
AA

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Çolistan Çölü'nde yer alan Deraver Kalesi, 12 yüzyıldır varlığını koruyor.

AA'nın haberine göre bölgede yaşayan halk tarafından çöl güzeli olarak isimlendirilen tarihi kale, 9. yüzyılda Hindu Kral Rai Jajja Bhati tarafından inşa ettirildi.

Kale, 18. yüzyılda Müslümanların eline geçti ve çeşitli değişikliklere uğrayarak şimdiki haline kavuştu.

Çolistan'da benzer yapıda çok sayıda kaleden günümüze ulaşan en sağlam yapıtlardan olan Deraver Kalesi, Orta Asya'dan alt kıtaya ticaret yolları ve Mekke ile Hindistan arasındaki hac yollarının korunmasında ve etkinleştirilmesinde önemli rol oynadı.

Yüzyılların ihtişamını üzerinde taşıyan Deraver Kalesi'nin 40 burcu bulunuyor. Burçların yüksekliği yaklaşık 30 metreyi buluyor ve kalenin çevresi ise 1500 metreden oluşuyor.

260 ODAYA SAHİP

Kalede görevli Altaf Hüseyin, kale içinde 260 oda olduğunu belirterek, bunlar arasında silah depoları, konaklama yerleri, krallar için dinlenme alanları bulunduğunu söyledi.

Hüseyin, eskiden her perşembe kralın anlaşmazlık konularını karara bağladığını ve bu kapsamda kalede hapishanenin ve idam hükümlülerinin infazı için bir alan bulunduğunu aktardı.

Yazın sıcak hava sebebiyle kaleye günlük 50-100 ziyaretçinin geldiğini ifade eden Hüseyin, kışın bu sayının arttığını ve bölgede düzenlenen ralli yarışmalarıyla turistlerin daha fazla gelmeye başladığını kaydetti.

TARİHİ ESERLER SERGİLENİYOR

Kalede 1609'dan 1955'e kadar varlığını sürdüren ve bölgeyi kontrol eden Bahavalpur Devleti'ne mensup askerlerin kullandığı bir top da sergileniyor.

Kalenin çevresinde (Güney Asya'da Müslüman yöneticilere verilen unvan) Navabların kullandığı saray ve cami de yer alıyor. Kalede Navabların konakladığı alanlar ise oldukça gösterişli süslemelere sahip.

Oldukça eski olan kalede yapılan çalışmalarda hala yeni bulgular ortaya çıkabiliyor. 2017’de yapılan bir çalışmada kalede 1000 yıllık olduğu tahmin edilen mancınık topları bulundu.

RESTORASYON İHTİYACI

Ciddi bir restorasyona ihtiyacı bulunan kalenin sahibi Navab Faizur Raşid Abbasi, 2017'de restorasyona başladıklarını ancak işlerin yavaş ilerlediğini belirtti.

Kalenin altına inşa edilen gizli geçitler de kullanılamaz halde.

Deraver ve Çolistan Çölü'ndeki diğer kaleler, 2016'da ​​​​​​​UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmişti.

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