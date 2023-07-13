Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 40°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 34°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 32°C Az bulutlu ve açık REKLAM A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 41°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 31°C Az bulutlu KASTAMONU °C, 30°C Az bulutlu SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 30°C Az bulutlu RİZE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu