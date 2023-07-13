Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altına girdi. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak sıcak hava nedeniyle; termometreler bugün gölgede 41 dereceyi gösterecek. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AĞRI °C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık