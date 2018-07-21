Columbus Crew - Orlando City maç önü

ABD MLS maçında Columbus Crew ile Orlando City, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Maç öncesi Columbus Crew 30 puanla 8. sırada, Orlando City 22 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Columbus Crew, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Orlando City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Columbus Crew galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.75, Orlando City galibiyet oranı 6.50. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Columbus Crew önceki hafta New York City FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Orlando City ise Philadelphia Union karşılaşmasında 6-1 yenildi.

Columbus Crew, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 15 gol yedi.

Orlando City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Orlando City, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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