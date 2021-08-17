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Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından Çona Kanyonu'nda yapılan keşifte, 12 yeni şelale tespit edildi. ODAK üyeleri Ali Rıza Işık ve Kadir Yıldırım, 2 günlük keşifte 16 kilometrelik kanyonda yeni şelaleleri görüntüledi

Çona Kanyonu'nda 12 şelale keşfedildi
AA

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) Yöneticisi Yücel Erdoğan, Osmaniye'nin merkeze bağlı Çona köyü ile Yarpuz Yaylası boyunca derin kanyonların olduğunu belirterek, güzellikleri ortaya çıkarmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

DHA'nın haberine göre kanyonda daha önce 6 şelalenin keşfini yapıp, kulüp olarak faaliyetler düzenlediklerini anlatan Erdoğan, "Son olarak da üyelerimizden Ali Rıza Işık ve Kadir Yıldırım, Çona Kanyonu'nda 2 gün süren bir mücadelenin sonunda 12 şelale daha keşfetti. Böylece kanyonda şelale sayısı 18´e yükseldi.

Buradan Yarpuz Yaylası'na kadar uzanan 16 kilometrelik vadi, derin kanyonlar içeriyor. En yüksek şelalesi 30 metreyi bulan çok riskli etapları içeren kanyon, teknik malzeme kullanmadan geçilemez. Vadinin tarihte ilk kez geçildiğini tahmin ediyoruz. 18 şelalenin tespitinin yapıldığı kanyon, ekstrem sporlardan ve dünyada günden güne yoğun bir ilgiyle artan kanyoning branşı için harika bir alan olacaktır" diye konuştu.

Yücel Erdoğan, gönüllü olarak bölgenin keşfini gerçekleştiren ODAK sporcularına teşekkür ederek, kent turizminin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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