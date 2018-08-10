Concarneau - Dunkerque maçı istatistikleri

Fransa Ulusal Lig 1 maçında Concarneau ile Dunkerque, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Concarneau, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dunkerque, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 317 kodlu maçı oynayanlar; Concarneau galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.60, Dunkerque galibiyet oranı 2.60.

Concarneau son haftadaki Dunkerque müsabasında 2-1 kazandı.

Dunkerque, Concarneau karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Dunkerque, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dunkerque, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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