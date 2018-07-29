Concordia Chiajna - Viitorul Constanta rakamlar

Romanya 1.Lig maçında Concordia Chiajna ile Viitorul Constanta, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Concordia Chiajna, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Viitorul Constanta, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 596 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Concordia Chiajna kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Viitorul Constanta sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Concordia Chiajna son hafta oynanan Astra Ploiesti maçında 1-2 yenildi.

Viitorul Constanta ise Voluntari karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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