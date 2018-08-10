Consadole Sapporo - Cerezo Osaka rakamlar

Consadole Sapporo ve Cerezo Osaka, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 07:00. Consadole Sapporo 30 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Cerezo Osaka 29 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Consadole Sapporo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 268 kodlu maçı oynayanlar; Consadole Sapporo galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Cerezo Osaka galibiyet oranı 2.60. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Consadole Sapporo son haftadaki Cerezo Osaka müsabasında 1-0 yenildi.

Cerezo Osaka ise Consadole Sapporo maçında 1-0 kazandı.

Consadole Sapporo, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Cerezo Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cerezo Osaka, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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