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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Esenyurt'ta kan donduran olay! Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı! - Güncel Gündem haberleri

        Esenyurt'ta doğurduğu bebeğini poşete koyup sokağa attı

        İstanbul Esenyurt'ta tam bir vahşet yaşandı. İlçede bir kadının saatler önce doğurduğu bebeğini market poşetine koyup sokağa attığı öğrenildi. Şüpheli yakalanırken bebeğin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:40
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        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
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        Esenyurt'ta bir kadın, doğum yaptıktan birkaç saat sonra bebeğini bir market poşetine koyup sokağa bıraktı.

        DHA'nın haberine göre sokaktan geçen bir kişi, kıpırdayan poşetin içinde bebek olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekipleri aradı. Bebeğini sokağa atan kadın, gözaltına alındı.

        Olay, bugün 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah 04.20 sıralarında, tek başına doğum yapan kadın, saat 07.00 sıralarında, bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı.

        O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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        Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan kadını gözaltına aldı.

        "ÇOCUK O ANDA YAŞIYORMUŞ, GÖBEK BAĞI BİLE ÜZERİNDEYMİŞ"

        Olayın olduğu sokakta esnaflık yapan Nesim Çelimli, "Sabah saat 7.15'te bir olay oldu, bahçe katında oturan bir kadın saat 04.20 civarlarında çocuğu dünyaya getiriyor. 07.15 civarlarında da çocuğu sokağa atıyor. Bir vatandaş çocuğu fark ediyor, poşetin içinde, sokağa atılmış bir vaziyette buluyorlar. Çocuk o anda yaşıyormuş, göbek bağı bile üzerindeymiş. Çocuk ambulansla giderken kalbinin durduğunu söylemişler ambulansta çalışan sağlıkçı arkadaşlar. Çocuğun yaşayıp yaşamadığından tam olarak emin değiliz." dedi.

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