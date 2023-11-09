Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet! - Haberler

        Beylikdüzü'nde dolmuş şoförü yolcuyu darp etti!

        İstanbul'da trafikte karşılaşılan bir darp olayı dehşete düşürdü. Beylikdüzü'nde yaşanan saldırıda bir dolmuş şoförü yolcunun kafasını tekmeledi. O anlar saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beylikdüzü’nde dolmuş şoförü ile yolcu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcunun inerken küfür ettiğini iddia eden şoför araçtan inerek yolcuyu darp etti.

        DHA'nın haberine göre şoförün yolcunun kafasını tekmelediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Marmara Mahallesi 107. Sokakta meydana geldi.

        ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

        İddiaya göre sokakta ilerleyen dolmuş içerisinde, yolcu ile şoför, tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken şoför, yolcunun inmesini istedi. İddiaya göre; yolcu, dolmuştan inerken şoföre küfretti. Bunun üzerine şoför araçtan inerek yolcuyu darp etmeye başladı.

        REKLAM

        Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, şoförün yolcu yerdeyken kafasına tekme attığı görülüyor. Çevredekilerin ise "Allah aşkına bırak, yapma. Yardım etsenize, adam ölüyor. Nefessiz kaldı" diye bağırdıkları duyuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek