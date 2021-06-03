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Contemporary Istanbul başladı

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, Akbank ana sponsorluğunda 15. kez, kapılarını büyük bir heyecanla sanatseverlere açtı. KOVID-19'un yarattığı kısıtlamalara rağmen Türk çağdaş sanatını desteklemek ve canlandırmak için büyük bir özveri ile gerçekleştirilen fuarın açılışını, Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Profesör Dr. Hasan Bülent Kahraman birlikte gerçekleştirdi

Contemporary Istanbul başladı
Sanatla yüz yüze
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HABERTURK.COM

Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsoru olduğu, Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul'un açılışında konuşan Akbank Yönetim Kurulu ve Contemporary Danışma Üst Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, "Yerli ve yabancı çağdaş sanat çevreleri tarafından heyecan ve merakla beklenen fuarlardan biri haline gelen Contemporary Istanbul'un daha önce online olarak gerçekleştirdiğimiz 15'inci edisyonunu fiziksel olarak da yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha geniş kitleleri çağdaş sanatla buluşturma hedefiyle bizim de ilk gününden bu yana destek verdiğimiz Contemporary Istanbul'a bu sene katılan 26 galerinin standında 200'ün üzerinde sanatçının eserlerini göreceğiz. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sanatın yaşamı zenginleştiren ve insanı iyileştiren gücüne hepimizin ihtiyacı var. Tüm ziyaretçilere unutamayacakları bir fuar dilerim" dedi. 

Contemporary Istanbul'un 15'inci edisyonuna yönelik görüşlerini paylaşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise şöyle konuştu; "15 yıl boyunca uluslararası çağdaş sanat fuarı olarak bu edisyonumuzu başta ana sponsorumuz Akbank, Danışma Üst Kurulu ve Genç Danışma Kurulu olmak üzere Türkiye'deki çağdaş sanat galerileri, sanat kurumları ve enstitülerinin özverisiyle gerçekleştirdiğimiz için son derece gururluyuz. Geçtiğimiz yıl itibari ile pandeminin yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının devamlılığını sağlayarak bugün kapılarımızı sanatseverlere 15'inci kez açtık. 15. Contemporary Istanbul bir başlangıç. Bu fuar, sanatın yeniden hayatımızın içine girme başlangıcı olacak ve önümüzdeki aylar ve devamında tırmanarak bu gelişme devam edecektir. Contemporary Istanbul farklı disiplinlerdeki çağdaş sanat örneklerini bir araya getirerek devamlılık kararlılığını bir kez daha bu edisyonu ile kanıtlamıştır.

Contemporary Istanbul'un ilk gününde, Der Tagesspiegel, Ard, Deutschlandfunk, Orf, Artension, Moscow Art Magazine ve Financial Times yayınlarının editörleri, Marcus Graf rehberliğinde galeriler ve sanatçılarla bir araya geldi.

KOVID-19 önlem ve tedbirlerine uygun olarak Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda düzenlenen fuar, 5 Haziran Cumartesi gününe kadar 26 çağdaş sanat galerisi ile birlikte 290 sanatçıya ait yaklaşık 500 eseri, müze ve sanat kurumlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Contemporary Istanbul'un Ön İzleme Gününde katılımcı galeriler yeniden buluşmanın heyecanını şöyle paylaştı; Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin fuara ilgisi yüksek, satışlarımız iyi geçti, sanatçılarımız da gördükleri ilgiden memnunlar. Fuar alanında gerekli pandemi tedbirleri uygulandı, sosyal mesafe kuralına uyuldu ve belirli sayıda alınan ziyaretçilerle güvenli ve verimli bir sosyalleşme fırsatı sağlandı. Hepimiz tekrar fuar ortamında olmaktan ve gördüğümüz ilgiden dolayı mutluyuz." – Anna Laudel

"İlk etapta pandemide bir fuarın nasıl yapılabileceği konusunda endişeliydim. Sosyal mesafeyi koruyarak sosyalleşmek ve alınan önlemler rahatlattı. Pandemi süresi boyunca meydana çıkan yeni işleri Contemporary Istanbul'da gördüğüme çok mutlu oldum. Biz Contemporary Istanbul'a senelerdir aynı yalınlık ve kimlikle aynı stantta farklı sanatçılarla katılıyoruz. Bu sene de Siyah Beyaz Galeri olarak 15. Edisyonda yerimizi almaktan çok mutluyuz." - Galeri Siyah Beyaz

"Pandeminin etkisiyle daha daha yoğun bir şekilde şekilde hayatımıza dahil olan dijitalleşmeye galeriler de hızlı bir şekilde adapte olmaya başladı. Her ne kadar bir galeri olarak birçok etkinlik ve projemizde dijitalleşmenin fırsatlarından olabildiğince faydalansak da fiziksel alanda gerçekleştirilen sanat etkinlikleri çok özlüyoruz. Contemporary Istanbul'un özveri ile gerçekleştirdiği fiziksel 15. Edisyonu bizim için ümit verici oldu. Uzun zamandır sanatseverleri, sanatçıları, koleksiyoneri ve galerileri bir araya getiren etkinlikleri özlüyoruz: Contemporary Istanbul özlediğimiz heyecanı ve sosyalleşme ortamını geri kazandırdı." Dirimart

"Uzun bir kapanma döneminin ardından Contemporary Istanbul herkesin bir araya geldiği, sanatçı, galeri ve koleksiyonerlerin tekrar buluştuğu yeni bir başlangıç oldu. Sanat piyasasına kuvvetli bir ivme kazandırdı diyebiliriz. Bu heyecanı tekrar hissettiğimiz ve bir kez daha İstanbul'da fiziki olarak gerçekleşen fuarın parçası olduğumuz için x-ist galeri olarak mutluyuz."- x-ist

Fuara Katılan Galeriler

Anna Laudel, İstanbul, Dusseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Art Refinery, İstanbul; Artopol Art Gallery, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C24 Gallery, New York ; CEP Gallery, Istanbul; De Artium, İstanbul; Dirimart, İstanbul; Faar Art Gallery, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri Diani, İstanbul; Galeri MCRD, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev İstanbul, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, İstanbul, Ankara; Gama Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, London; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Vision Art Platform, İstanbul; x-ist, İstanbul; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin.

Sanat Kurumları;
Contemporary Istanbul Vakfı (CIF),Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM),İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve halka sanat projesi, EKAV Vakfı.
On beş yıldır gittikçe büyüyen ve gelişen çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, her yıl bir öncekinin üzerine heyecan katarak etkinlikleri ile tüm yıl etkisini sürdürmeye devam ediyor. Siemens ev aletleri sponsorluğundaki 8. Plugin Istanbul, Esra Özkan'ın küratörlüğünde 18 sanatçıyı sanatseverler ile buluşturdu. Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, standında Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde 11 sanatçının eserlerini 'Olan ve Aşkınlık' isimli sergisi ile gerçekleştirdi.

Contemporary Istanbul Vakfı
Contemporary Istanbul Vakfı'nın standında izleyicilerle buluşturduğu Güvenç Özel'in 'Evrişim' adlı Arttırılmış Gerçeklik(AR) eseri, İstanbul'un bugünkü yapısallığından farklı şekillerde gelişmesine yer veriyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan yeni medya ağırlıklı eserleriyle interaktif bir deneyim sunan "Hareket Eden Anılar" sergisi ile izleyiciler teknoloji ve sanatın yakın ilişkisini gözlemleyebilecek. Seçki 6 Ağustos'a kadar Fişekhane Cocoon sanat alanında ziyaret edilebilecek.

'Crash' sergisi ve Piksel Art Talks at House of Brothers
Pernod RicardTürkiye sponsorluğunda House of Brothers Lounge'da 'Crash' isimli sergisi ile izleyicilerle buluştu. Koleksiyoner Feride İkiz'in NFT koleksiyonu Contemporary Istanbul'un bu edisyonda ilk kez fiziksel ortamda sergilendi. Koleksiyoner Feride İkiz ve sanatçı ikilisi ha:ar (Hande Şekerciler, Arda Yalkın),sanatçı Lev Evzovich (AES+F sanatçı kolektifi),avukat Sima Baktaş, x-ist galeri direktörü Zeynep Pakel'in katılımıyla Burcu Dimili ve Nil Nuhoğlu moderatörlüğünde 'Piksel Art Talks at House of Brothers' adlı bir konuşma serisi ile yer alıyor. Fuar süresi boyunca Pernod Ricard Türkiye sponsorluğunda devam edecek "Piksel Art Talks at House of Brothers" konuşma serisini Contemporary Istanbul içerisindeki House of Brothers Lounge'da canlı olarak dinlenirken, konuşmaların videoları Brothers1801 Instagram ve Youtube hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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