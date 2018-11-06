Çöp konteynerleri nasıl evsizlerin ölüm tuzağına dönüştü?
Guardian gazetesi, İngiltere'de evsizlerin kış aylarında uyumak için çöp konteynerlerini kullandığını, bu nedenle ölümlerin yaşandığını yazdı.
06.11.2018 - 11:07 | Güncelleme:
Guardian gazetesi, İngiltere'de evsizlerin kış aylarında uyumak için çöp konteynerlerini kullandığını, bu nedenle ölümlerin yaşandığını yazdı.
Gazetenin haberinde hem İngiltere'deki evsiz sayısının hem de evsizler arasında çöp konteynerlerini uyumak için kullanma oranının arttığı belirtiliyor.
Hükümetin açıkladığı verilere göre İngiltere'de sokaklarda yaşayanların oranı 2010 yılına kıyasla yüzde 169 oranında arttı.
Bu hafta yapılan açıklamada ise, Temmuz ve Eylül aylarında başkent Londra'da 3103 kişinin sokakta yaşadığının tespit edildiği belirtildi.
Guardian, bu rakamın Londra açısından bir rekor olduğunu aktarıyor.
Atık yönetimi şirketi Veolia, geçen kış, çöp konteynerlerinde uyuyan evsizlerle ilgili 32 vakanın kayıtlarına geçtiğini belirtiyor.
Konteynerlerde 175 kişi
Başka bir şirket olan Biffa, 2016 yılında çöp konteynerlerinde 175 kişi bulmuş. Biffa, bu konuda farkındalığı artırmak için Ocak ayında bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor.
Guardian, 2014 yılında Bristol'deki bir geri dönüşüm fabrikasında bir insanın cesedinin kalıntılarının bulunduğunu belirtiyor. Bunun benzeri farklı olayların da yaşandığını yazıyor.
Gazete, son iki yılda, çöp konteynerlerinde uyudukları sırada çöp arabasına konulma nedeniyle yaşanan üç ölümün soruşturulduğunu aktarıyor.
Bu durum nedeniyle atık şirketleri için konteynerleri kontrol etmenin bir rutine dönüştüğünü yazıyor gazete.
Guardian, Londra'daki bir alt geçitle yaşayan evsizlerle de görüşmüş.
Bir evsiz gazeteye, yağmur nedeniyle çöp konteynerlerinde yaygın olduğunu belirtmiş:
"Bir arkadaşım neredeyse çöp kamyonu içine atılıyordu. İçki içerken yağmur yağmaya başladı. O da uyumak için bir konteynerin içine atladı. Çöpçüler geldi ve neredeyse arka tarafa doğru atılırken son anda dışarı atladı."
İskoçya evsizler için köy kurdu
Guardian: İntiharlar İngiltere'nin sığınma başvuru sistemiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Çöp konteynerleri nasıl evsizlerin ölüm tuzağına dönüştü?/cop-konteynerleri-nasil-evsizlerin-olum-tuzagina-donustu-22090092209009
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.