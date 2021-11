COP, Türkçe'ye "Taraflar Konferansı" olarak çevrilebilecek "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltması. Her yıl düzenlenen zirve, 197 ülkeyi bir araya getirerek, iklim COP26 İklim Konferansı: Glasgow'da yapılacak zirveden neler beklenmeli?değişikliğinin ve ülkelerin bununla nasıl mücadele edeceğinin tartışıldığı bir platform yaratıyor.

COP26 NE ZAMAN?

Zirvede, küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması, hatta 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine nasıl ulaşılacağı masaya yatırılacak.

İklim değişikliyle mücadele için 2015'te varılan 197 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'na göre ülkelerin ulusal iklim eylem planlarını her 5 yılda bir güncellemeleri gerekiyor.

COP26, iklim krizinin önlenebilmesi için son şans

Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) son raporu ise mevcut taahhütlerle iklim hedeflerine ulaşılamayacağını gösteriyor.

Bu nedenle COP26, insanlığın karşı karşıya olduğu iklim krizinin önlenebilmesi için son şans olarak görülüyor ve hükümetlerden iklim taahhütlerini artırmaları bekleniyor.

Bilim insanları, her yıl rekor seviyelere çıkan sıcaklıklar, orman yangınları, kuraklık ve seller nedeniyle yaşanması giderek zorlaşan dünyanın, iklim değişikliğiyle mücadele edilmezse tam anlamıyla felakete sürükleneceği uyarısını yapıyor.

Glasgow Nerede?

