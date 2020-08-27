Misafirlerimize çayın yanında ikram edebileceğimiz çörekotlu kurabiye tarifine başlayalım.
Çörekotlu kurabiye malzemeler:
- 100 gram margarin ya da tereyağı
- 1 adet yumurta
- İki buçuk su bardağı un
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz yarım
- ½ çay bardağı çörek otu
Çörekotlu kurabiye yapılışı:
- Margarin, sıvı yağ, yumurta akı, şeker, tuz, çörek otu ve kabartma tozunu yoğuracağımız borcamın içine alalım.
- Elimizdeki bu malzemeleri krema kıvamına gelene kadar karıştıralım
- Unu azar azar ekleyerek elimize yapışmayacak kıvamda bir hamur oluşturalım
- Ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yaparak yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizelim üzerine yumurta sarısı sürelim
- 175 180 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişirelim.
- Afiyet olsun ...
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