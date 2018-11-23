Çorlu'daki tren faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, trenin kameralarına ait görüntülere göre 25 kişinin ölümüne, 340 kişinin yaralanmasına yol açan rayların altındaki boşluk, faciaya birkaç metre kala fark ediliyor. Makinistin fren yapması kazaya engel olamıyor.

Trenin ön kamerasına ait görüntüde rayların altındaki boşluk birkaç metre kala fark ediliyor. Tren ray boşluğunun üzerinde geçtiği sırada çukura düşüp zıplıyor. Kokpit kamerası görüntülerine göre ise çukura düşme anında makinist Halil Altınkaya oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasını tavana çarpıyor. İkinci makinist Suat Şahin'in de düştüğü görülüyor.

Tren durunca sağ kurtulan yolcular yola inerken, tren personeli ve diğer yolcularsa devrilen vagonlardakileri kurtarmaya çalışıyor.

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