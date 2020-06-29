Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 29 Haziran 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? 29 HAZİRAN

29 Haziran'a ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanacak ve son 24 saatin verilerin yer alacağı koronavirüs tablosu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.

28 HAZİRAN 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

28 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." dedi.

5 BİN 97 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 197 BİN 239

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 48 bin 309 testten 1356'sı pozitif çıktı, 15 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 197 bin 239 oldu. Toplamda 5 bin 97 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, entübe edilmiş hasta sayısı 381 oldu. 170 bin 595 hasta da iyileşti.

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ÇİN'DE KLİNİK TESTLERİ SÜREN COVID-19 AŞISI ORDUDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics),Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) alındığını açıkladı.

CMC'nin izni 25 Haziran'da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.

CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, şimdilik askeriye için onaylanan aşının, CMA'nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkati çekti.

Ülkede Covid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.

KLİNİK DENEMELER ÜÇ AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.