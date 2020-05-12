Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 139 bin 771. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 3.841 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 12 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlanmadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1114 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 55 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 139 bin 771, toplam can kaybının 3 bin 841 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 722 test yapıldı. Bu kapsamda 1114 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 3 bin 89 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1126, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 578, toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 283 BİN 877'YE YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 283 bin 877´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 181 bin 218´e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 493 bin 492´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 621´e yükselirken; vaka sayısı da 264 bin 663´e çıktı.

İL İL VAKA SAYISI 11-12 MAYIS