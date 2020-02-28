Çin’de başladıktan sonra hızlı bir şekilde yayılarak 2 ay gibi bir zamanda başta Asya olmak üzere dünya genelinde 78 bine yakın vaka sayısına ve 2,800’ze yakın kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan COVID-19 corona virüs Nasıl bulaşır? İnsanları panik haline sokarak biyolojik, psikolojik ve hatta ekonomik olarak bütün dünyanın olumsuz yönde etkilenmesine sebep olan COVID-19 corona virüsü neden olur ve nasıl yayılır gibi özellikle merak edilen bu soruların cevaplarını detayları ile birlikte sizler için araştırdık.

Corona Virüsü Nasıl Bulaşır?

Çin’de başlayıp dünyayı alarma geçiren COVID-19 corona virüs soğuk algınlığına yol açan virüslerden biridir. SARS ve MERS-CoV olarak bilinen virüs ailesinin bir üyesi olan COVID- 19 corona virüsün bu kadar çok korkutmasının sebebi yayılma hızının çok yüksek olmasından kaynaklanır. 2002-2003 yıllarında salgın yapan SARS da tıpkı şu an olduğu gibi çok korkutan bir virüs olmuş ve yine çok sayıda insan hayatını kaybetmişti.

SARS hızlı yayılmıyordu, yayılma oranı ağır seyretmesine rağmen bulaştığı hastalarda ölüm oranı çok yüksekti. Corona virüsün 100'ün üzerinde çeşidi bulunmakla birlikte 4 gurupta incelenebilir. Corona virüslerin büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona sebep olan, çok azı ise insanlara bulaşan bir virüs çeşididir. İnsanlara geçen corona virüsün büyük çoğunluğu hafif bir soğuk algınlığıyla atlatarak iyileşmektedir. COVID-19 corona virüsünün güncel rakamlara göre dünyada bu virüsten enfekte olan kişi sayısı 76 bin iken 2 bin 800’e yakın kişi bu virüsten hayatını kaybetmiştir. Ancak “Corona virüs kaç günde öldürür?” gibi soruların yanıtını sağlıklı bir şekilde vermek henüz mümkün değildir. Corona virüsün çok az bir kısmı böyle bir mutasyona uğrayarak sadece üst solunum yolunda değil akciğere inebilme becerisini elde etmiştir. Böylece ortaya zatürre tablosuyla birlikte çıkmaktadır. Zatürreyle birlikte gelen hastalarda da çok ağır seyirli bir grip tablosuna yol açarak ölümle sonuçlanma olasılığı çok yüksektir.

Corona virüs neden olur?

Corona virüsü, bulaşıcı viral bir hastalık olan influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havaya karışan damlacıklar yoluyla enfekte olmayan insanın solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca bu hastalık, enfekte olmuş kişilerin dokunduğu yüzeylerden temasla ya da kişilerin birbiri ile teması ile ayrıca ağız ve gözler de bulaşma yolu olabilir. “Corona virüs kaç saatte etki eder?” gibi soruların yanıtı henüz net bir şekilde bulunmamaktadır ancak “Corona virüs kaç günde etkisini gösterir?” sorusunun yanıtını ise şu şekilde vermek mümkündür: Virüsün bulaşmasını takiben 5 ile11 gün içinde öksürük ve yüksek ateş gibi genel grip şikayetleri ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerin incelenmesi sonucu ile konulmaktadır. Üst solumum yollarındaki bu olumsuz tabloya, bir de alt solunum yolları tutulumu da eklendiğinde hastanın durumu daha da ağırlaşabilir.

COVID- 19 Corona virüs; SARS’ta %11 -12 ve MERS’te %35-50 olan yaşam kaybı oranları ile karşılaştırıldığı zaman , %1 ya da 2 gibi oldukça düşük bir orana sahip olsa da COVID- 19 Corona virüs hızla bulaşabilme özelliğine sahiptir ve bu nedenle son derece tehlike oluşturmaktadır.

COVID-19 nasıl yayılır?

İnsanlar COVID-19'u virüsü olan diğerlerinden yakalayabilir. Hastalık, kişiden kişiye, COVID-19'lu bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan veya ağızdan yayılabilir. Bu damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşer. Enfekte olmayan diğer kişilerin daha sonra bu nesnelere veya yüzeylere dokunduktan sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunmaları sonucunda COVID-19 corona virüsü yakalarlar. Enfekte olmayan kişiler ayrıca, COVID-19 corona virüslü damlacıkları öksüren veya nefes veren bir kişiden damlacıklar halinde nefes almaları halinde COVID-19'u yakalayabilirler. Bu sebeple hasta olan bir kişiden en az 1 metreden (3 feet) daha uzak durmak ve temastan kaçınmak oldukça önemlidir.

COVID-19'a neden olan virüs hava yoluyla bulaşabilir mi?

Bugüne kadar yapılan çalışmalar doğrultusunda, COVID-19 Corona virüse neden olan virüsün esas olarak hava yerine solunum damlacıkları ile solunum veyahut temas yoluyla bulaştığını göstermektedir