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        Haberler Gündem Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Çorum'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 00:06 Güncelleme: 12.04.2024 - 00:06
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        Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Yavruturna Mahallesi Esnafevler 12. Sokak’taki evinde ikamet eden Sadık Alkan'dan (74) haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri evin balkonundan eve girdiğinde Alkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda kesik ya da darp izine rastlanmayan Alkan'ın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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