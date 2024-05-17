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        Çorum'da çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü

        Çorum'da, bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldürürüp intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:48
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        Çifte kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürdü
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        Çorum'da 58 yaşındaki Hasan O. ile boşanma aşamasındaki 55 yaşındaki eşi Nazegül O. ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında, Yavruturna Mahallesi Mürsel 4. Sokak'ta tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hasan O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

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        #çorum
        #kadın cinayeti
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