Çıkan yangında yaklaşık 55 koyun öldü
Çorum'da çıkan yangında yaklaşık 55 koyun öldü
Giriş: 06.04.2024 - 03:17 Güncelleme: 06.04.2024 - 03:18
Şahinkaya köyünde A.Y'ye ait evde elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Samanlık ve ahıra sıçrayan alevler, Çorum ve İskilip belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatte söndürüldü.
Olayda yaklaşık 55 koyun öldü, 100 civarında saman balyası yandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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