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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Çorum'da hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Araçtakilerin bayram tatilini geçirmek için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:19
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        Tatil yolunda can verdi
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        Çorum'da Evren Yılmaz (38) idaresindeki hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Caner C. (38) ise ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.

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        #trafik kazası
        #çorum
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