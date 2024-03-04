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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da 'sigara isteme' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

        Çorum'da 'sigara isteme' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

        Çorum'da 'sigara isteme' sebebiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 01:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 01:46
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        Çorum'da 'sigara' kavgası: 2 yaralı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

        A.T. (17) ve B.D. (27), Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yürüdükleri sırada karşılaştıkları S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) ile iddiaya göre sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada, S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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