Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
ÇORUM'da düğün konvoyundaki otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Alaca ilçesi Hışır Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Düğün konvoyundaki Hüseyin A. yönetimindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile yanındaki eşi Hatice A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
