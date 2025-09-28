Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı (2)
DÜĞÜNKONVOYUNDAKİ KAZA KAMERAYA YANSIDIÇorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Otomobilin yoldan çıkması düğün kamerasına yansıdı.
