        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı (2)

        DÜĞÜNKONVOYUNDAKİ KAZA KAMERAYA YANSIDIÇorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 23:20 Güncelleme: 28.09.2025 - 23:25
        Çorum'da düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
        DÜĞÜNKONVOYUNDAKİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Otomobilin yoldan çıkması düğün kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

