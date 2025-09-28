Çorum'da arazide çıkan yangın ormana sıçradı
Çorum il merkezine bağlı Çukurören köyü kırsalında çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
