"Çorum şekerlemesi" coğrafi işaretle tescillendi

Çorum'un yöresel lezzetleri arasında bulunan, geçmişte bayramlarda ve özel günlerde yapılan bir kurabiye türü olan Çorum şekerlemesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tereyağı ve un ile yapılan şekerleme için Çorum Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.

İnceleme sürecinin ardından Çorum şekerlemesinin coğrafi işaret tesciliyle bir geleneksel lezzetin resmi olarak koruma altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çorum şekerlemesi, yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor. Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor."