        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        "Çorum şekerlemesi" coğrafi işaretle tescillendi

        Çorum'un yöresel lezzetleri arasında bulunan, geçmişte bayramlarda ve özel günlerde yapılan bir kurabiye türü olan Çorum şekerlemesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:53
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak tereyağı ve un ile yapılan şekerleme için Çorum Belediyesince Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.

        İnceleme sürecinin ardından Çorum şekerlemesinin coğrafi işaret tesciliyle bir geleneksel lezzetin resmi olarak koruma altına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çorum şekerlemesi, yıllardır sürdürülen geleneksel nişan adetlerinin önemli bir unsuru olarak biliniyor. Nişan merasimleri kapsamında erkek evi tarafından gönderilen baklava tepsisine karşılık olarak, gelin kızın arkadaşları ve akrabaları tarafından tören havası içerisinde hazırlanan Çorum şekerlemesi, özenle süslenerek damat evine gönderiliyor. Bu yönüyle ürün, yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir ritüelin simgesi olma özelliği taşıyor."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentin gastronomi alanında her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

        Çorum'un yalnızca leblebisiyle değil mutfak kültürüyle de Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Aşgın, "Coğrafi işaret çalışmalarımızla hem üreticimizi destekliyor hem de şehrimizin gastronomi kimliğini daha görünür hale getiriyoruz. Çorum şekerlemesinin tescili bu vizyonun önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

