Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da tarım ve hayvancılık sektörleri değerlendirildi

        Çorum'da "Tarım ve Hayvancılık Sektörü 2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Performans Hedefleri Vizyon Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da tarım ve hayvancılık sektörleri değerlendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da "Tarım ve Hayvancılık Sektörü 2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Performans Hedefleri Vizyon Toplantısı" yapıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretim planlaması, su verimliliği ve destekleme projeleri hakkında sunumlar yapıldı.

        Vali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum'un bereketli toprakları ve çalışkan üreticileri sayesinde tarım ve hayvancılık için önemli bir kent olduğunu vurguladı.

        Çorum'da 2026'da sulanabilir tarım arazilerinin artırılması, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ile dijitalleşme ve iklim dostu üretim modellerinin hayata geçirilmesini öncelikli konular olarak belirlediklerine dikkati çeken Çalgan, şunları kaydetti:

        "İklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık riskine karşı suyun verimli kullanımı artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu nedenle damla sulama ve modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının korunması ve çiftçilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu projeleri sektörün tüm paydaşlarıyla ortak akıl ve iş birliği içinde hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizin emeğini daha değerli hale getirmek, gençlerimizi tarım ve hayvancılığa yönlendirmek ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak en önemli önceliklerimizdir. İnanıyorum ki bu vizyon toplantısında ortaya konan fikirler ve hedefler doğrultusunda atacağımız adımlar, üreticilerimizin alın terini daha kıymetli hale getirecek ve Çorum’un kalkınmasına güçlü katkılar sağlayacaktır."

        Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Kargı'da anasınıfı öğrencileri okuma halkası etkinliğine katıldı
        Kargı'da anasınıfı öğrencileri okuma halkası etkinliğine katıldı
        Çorum'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede vefat etti
        Çorum'da trafik kazasında yaralanan kişi hastanede vefat etti
        Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmalar tam gaz devam ediyor
        Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmalar tam gaz devam ediyor
        Otomobilinde ölü bulundu
        Otomobilinde ölü bulundu